Gustavo Marques vence na justiça eleitoral imbróglio sobre desfiliação

O prefeito Gustavo Marques venceu na justiça eleitoral o imbróglio sobre sua desfiliação. Ele continua filiado junto ao Podemos. Na sentença, o juiz pontuou "É forçoso concluir, portanto, que o vínculo do requerente ao Podemos (PODE) ainda está ativo, uma vez que não foi apresentada comunicação de desfiliação a este Juízo Eleitoral, sendo incabível reverter o cancelamento de um vínculo partidário que sequer foi extinto. Ressalte-se, ainda, a própria indisponibilidade no módulo interno do FILIA para tal reversão no caso em apreço", destacou.Confira a decisão completa: