Prefeito Gustavo Marques quer mais de R$ 3,5 milhões para cestas básicas

Alerta sobre a abertura de crédito adicional de natureza especial do prefeito Gustavo Marques

A vereadora Roberta Brito alerta sobre a abertura de crédito adicional de natureza especial que o prefeito Gustavo Marques está solicitando na Câmara de Formosa. Veja o vídeo:

Publicado por Entorno Urgente em Sábado, 18 de julho de 2020

O prefeito Gustavo Marques enviou Projeto de Lei para alterar a dotação orçamentária do município para que R$ 3.564.796,80 reais sejam disponibilizados via Crédito Adicional de Natureza Especial. A Prefeitura de Formosa não emitiu nota até o fechamento desta reportagem.A Prefeitura de Formosa, só com licitações próprias contra o covid-19, já gastou mais de R$ 1 milhão e 300 mil. Esse valor não inclui despesas de licitações que já estavam em vigor antes da pandemia.A sessão extraordinária, na Câmara de Formosa, acontece na próxima segunda-feira (20) e também vai discutir a alteração da dotação do Fundo Municipal de Cultura de Formosa, acrescentando mais R$ 69 mil reais.Segundo a vereadora Roberta Brito, concursados aprovados na guarda municipal, progressão e Conselho Tutelar serão afetados. Precatórios também estão na lista.A vereadora Roberta Brito fez o alerta nas redes sociais, confira:Confira o Projeto de Lei das cestas básicas:Confira o Projeto de Lei que altera a dotação do Fundo de Cultura: