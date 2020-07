Falta transparência: Prefeitura de Formosa não responde pedidos da Ouvidoria

A Prefeitura de Formosa há vários meses não atendem os pedidos de informações encaminhados à Ouvidoria do município.O apagão de informações acontece justamente em plena pandemia do Covid-19. Os pedidos de informações estão represados há vários meses.Das 85 solicitações, somente 27 foram respondidas, isso nos primeiros meses do ano.Já são 52 solicitações fora do prazo e 6 ainda no prazo, que provavelmente, também não serão respondidas.Os recursos recebidos por transferências e tributos arrecadados não estão disponíveis desde 2017.