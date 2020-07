Nas redes sociais, circulam fotos da primeira-dama entregando cestas básicas

Foto: Divulgação/Redes sociais





Repercutiu durante a semana, as fotos da primeira-dama de Formosa-GO, Caroline Cichetti – secretária de Desenvolvimento Social – entregando cestas básicas para assentados do Assentamentos Junco e São Francisco.As cestas básicas foram entregues para famílias que estão em situação de vulnerabilidade.O que casou estranheza é que ao entregar pessoalmente, vincula a Prefeitura e o mandato do seu marido, o prefeito Gustavo Marques, que deve tentar a reeleição do cargo, após o juiz eleitoral decidir pela sua filiação ao Podemos, clique. As esposas dos outros candidatos ao cargo de prefeito de Formosa não entregam cestas básicas compradas pelo caixa municipal. Partindo disto, muitos discutiram que a ação traz desequilíbrio na disputa.A Prefeitura pretende distribuir até 40 mil cestas básicas até o final do ano. Isto acontece depois da abertura de crédito adicional de natureza especial autorizado pela Câmara de Formosa após pedido do executivo. Mais de 7 mil famílias deverão ser atendidas ao longo de 5 meses.