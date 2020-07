Prefeitura de Formosa emite novo decreto abrindo comércio

A Prefeitura de Formosa emitiu um novo decreto abrindo o comércio não essencial no município de Formosa. O comércio não essencial poderá funcionar de segunda à sexta-feira das 6 às 21 horas e aos sábados das 6 às 14 horas.O novo decreto contradiz o que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sugeriu para evitar as mortes e o colapso do sistema de saúde.De acordo com informações do último boletim de Covid-19, Formosa-GO, tem 1291 notificados, 339 suspeitos e 256 em isolamento, 149 já se curaram. O município já teve 6 óbitos em decorrência do vírus.Confira o decreto: