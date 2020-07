Operação Arca de Noé foi deflagrada em Formosa

Fonte: MPGO





Deflagrada na manhã de hoje (10/07), em Formosa/GO, na região nordeste, a operação ARCA DE NOÉ, que teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz da Vara de Fazendas Públicas Rodrigo Foreaux.Investigações desenvolvidas pelo Ministério Público, por meio da 5º Promotoria de Justiça (Controle Externo da Atividade Policial), apontaram a prática de atos de improbidade administrativa por parte de autoridades, consistente no uso indevido e ilegal da estrutura da polícia militar sob seu comando (viaturas, policiais) para benefício pessoal e econômico particular. Em ao menos um dos fatos apurados, o militar, valendo-se de sua condição de oficial, solicitou de fazendeiro da região mais de 3 toneladas de insumos para alimentação de gado, o qual foi transportado do município de São João da Aliança até Formosa com escolta de viatura da polícia militar e posteriormente até sua fazenda. Para a prática da improbidade administrativa o investigado contou ainda com o auxílio de um suposto contraventor que chefia uma das bancas (GATO PRETO) do jogo do bicho na região, com o qual supostamente mantêm negócios.Os mandados de busca foram cumpridos na residência e chácara do possível contraventor, onde as equipes apreenderam documentos, computadores e duas armas de fogo. Pela posse ilegal de arma de fogo o investigado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia. Simultaneamente foram “estouradas” oito bancas de jogo do bicho com apreensão de farto material da jogatina.A operação é coordenada pelo promotor Douglas Chegury e delegado José Antônio Sena. Contou com o apoio do CI/MPGO(Centro de Inteligência) e do grupo de operações especiais da polícia civil GT3. Caso sejam condenados pela prática de improbidade administrativa, os envolvidos estão sujeitos a perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa.As investigações terão prosseguimento para identificar outros envolvidos no esquema.