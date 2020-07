Prefeitura de Formosa autoriza abertura de bares, academias e outros, após pressão do setor

A Prefeitura de Formosa emitiu um novo decreto nesta sexta-feira (10) relaxando ainda mais a abertura do comércio local. Diversos estabelecimentos que não poderiam funcionar poderão abrir as portas.As medidas foram tomadas após manifestações recorrentes de empresários. Em poucos dias após decretar o fechamento de vários estabelecimentos, o prefeito Gustavo Marques, voltou atrás e autorizou a abertura.De acordo com informações do último boletim de Covid-19, Formosa-GO, tem 1291 notificados, 339 suspeitos e 256 em isolamento, 149 já se curaram. O município já teve 6 óbitos em decorrência do vírus.