Em áudio, coronel rebate “Formosa não tem coronel bandido”

Está circulando nas redes sociais suposto áudio do coronel que teria sido alvo de investigações por parte da Promotoria.O áudio foi gravado após a operação Arca de Noé, deflagrada pelo MPGO e PCGO com autorização do Juiz da Vara de Fazendas Públicas , Rodrigo Foreaux.No áudio “Formosa não tem coronel bandido. Eu vou pegar um por um dos que fizeram isso. Podem comemorar agora”, destaca. “Eu peitei esse pessoal de peito aberto e o resultado que eles estão querendo, não vão ter” conclui.Sobre a improbidade, destaca que também não cometeu.Confira o áudio na íntegra, compartilhado por policiais militares em grupos: