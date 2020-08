Sistema semafórico em Formosa está ineficiente e acidentes aumentam

O sistema semafórico de Formosa está bastante ineficiente. Acidentes e quase-acidentes causados por semáforos que não funcionam estão ficando regulares. sistema que foi modernizado de 2015 a 2016 não está mais conseguindo ser eficaz. Algumas vezes não liga a luz certa, outros não ligam nenhum dos sinais. Acidentes estão ficando constantes.Antes, se o desejo era que os cronômetros com o tempo restante fossem modernizados para todos, hoje, o desejo é que eles apenas funcionem para que aconteça a mobilidade no trânsito. E os acidentes que vêm acontecendo por causa deles não aconteçam mais.A foto é da Avenida José Viana Lobo, no centro da cidade, e o semáforo há vários meses não funciona de forma regular.