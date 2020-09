Nas redes sociais repercute chapa Roller-Caroço a Prefeitura de Formosa

Desde o encontro entre o deputado federal Zé Nelto e o deputado estadual Tião Caroço no Araguaia, em agosto, se espera que Caroço pode indicar o vice do prefeito Gustavo Marques à reeleição na Prefeitura de Formosa.Nesta segunda-feira (7), repercutiu na cidade a possível candidatura de Gustavo Marques e um vice, sendo indicado por Caroço.Já no clã Caroço, a decisão não agrada a todos. E alguns já são dissidentes e não irão apoiar outro grupo caso Caroço apoie o atual prefeito a reeleição.Ernesto Roller e Tião Caroço representam grupos opostos na cidade de Formosa. Durante anos trocaram farpas. Roller apoiando Caiado e Caroço Marconi Perillo. Na disputa de 2016 a Prefeitura de Formosa, Roller venceu o grupo de Caroço. Renunciou ao cargo para ocupar a secretaria de Governo do Estado de Goiás quando Caiado foi empossado. Gustavo se tornou prefeito.Alguns apoiadores de Caroço não o seguem caso indique o vice de Gustavo a Prefeitura de Formosa. O mais bem avaliado para esses é o nome do ex-prefeito Itamar Barreto mas cogitam outros.Na próxima semana os nomes já serão definidos. As convenções partidárias acontecem até o dia 16 de setembro.