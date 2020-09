Heli Dourado é oficializado pré-candidato a prefeito na convenção municipal

As convenções municipais de Formosa acontecem até esta quinta-feira (16), a convenção do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, escolheu Heli Dourado como pré-candidato a prefeito pelo partido.O pré-candidato a vice ficou a definir.Heli Dourado é advogado e pecuarista, foi deputado por três mandatos e vice-prefeito de Formosa.O Partido também aprovou a chapa à Câmara de Vereadores, com 22 nomes.A aglomeração também foi vista no final do transmissão, no momento das fotos.