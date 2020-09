Wenner Patrick é oficializado pelo Avante como pré-candidato a prefeito de Formosa

O vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, participou do evento e reafirmou o apoio do Governo do Distrito Federal no Entorno de Brasília.











Wenner tem crescido nas pesquisas e é o segundo colocado nas pesquisas, segundo a RecordTV em pesquisa registrada no TSE pelo Real BigTime Data.

O vereador Wenner Patrick (Avante), foi oficializado como pré-candidato a prefeito pelo Avante à Prefeitura de Formosa. O pré-candidato a vice escolhido foi o ex-vereador Maurício Faleiro (REP).