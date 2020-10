Biografia de Jorge Antonini (PT), candidato a prefeito de Formosa

Jorge Antonini, candidato do Partido dos Trabalhadores, a prefeito de Formosa, tem 67 anos é casado com a professora e psicóloga Ione e tem três filhas. Confira o texto:





DISCUTIR O HOJE PARA TECER O AMANHÃ

Meu nome é Jorge Antonini. Compartilho com você um pouco da minha história.





Tenho 67 anos e acompanho o desenvolvimento de Formosa desde que eu tinha 30 anos. Mudei-me para cá em 1983 com a Ione, minha esposa, e nossas três filhas.





Em Formosa, as meninas estudaram e formaram família, hoje são sete netos. Estamos integrados à cidade e somos agradecidos pela acolhida.





Venho de uma família que viveu e vive a luta por um mundo mais justo. Cresci refletindo sobre as informações que ouvi, ainda criança na cidade de São Borja (RS) onde nasci, do patrão e amigo de meus pais, o ex-presidente João Goulart.





Sou formado em Engenharia Agrícola, tenho título de Mestre e de Doutor; há 35 anos sou pesquisador efetivo da Embrapa Cerrados, buscando maior produtividade para o homem do campo e o abastecimento das cidades.





Minha experiência na gestão pública está registrada na Prefeitura Municipal de Pelotas, RS, onde fui responsável pela implantação do Orçamento Participativo, mecanismo criado e defendido pelo Partido dos Trabalhadores para definir junto com o povo onde aplicar os recursos públicos. Tenho também experiência na área fundiária: fui presidente do IDAGO - Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás.





Minha experiência de vida político-social começou no movimento estudantil ainda no período da ditadura de 1964. Pela defesa profissional, fui presidente por três mandatos da seção sindical da Embrapa Cerrados. No campo da preservação cultural, participei ativamente na implantação e construção do CTG – Centro de Tradição Gaúcha Querência Formosa.





Sou católico e participo das atividades da Igreja.

Vivemos uma grave crise econômica, política e sanitária. Essa crise é mundial. No Brasil ela é agravada porque temos um presidente absolutamente incapaz e instituições quase inoperantes.





Dentro desse quadro sombrio, aceitei o desafio de ser pré-candidato do meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, a prefeito de Formosa, na esperança de que nossa campanha contribua para reacender o debate democrático e racional de ideias e propostas, contribuindo para dissipar o ambiente de obscurantismo e de ódio propagado por governos de extrema direita.





Estou trabalhando um programa de governo para apresentar à sociedade formosense no momento oportuno. Proponho um debate do hoje e do amanhã.





Eu e meus companheiros e companheiras, aliados e aliadas desta empreitada estamos construindo um projeto pautado pela inclusão e pela cidadania, assim como foram os governos dos presidentes Lula e Dilma.





Algumas pessoas poderão dizer que não se pode comparar uma cidade com um país. Mas eu sempre destaco que é na cidade que todos nós moramos; é na cidade que recebemos os resultados diretos dos investimentos públicos, sejam de origem municipal, estadual ou federal.





É na cidade que se começa a ser feliz. Venha ser feliz conosco!

O Entorno Urgente vai publicar a biografia dos candidatos a prefeito de Formosa. Serão 1 por dia. Jorge Antonini, foi o segundo.