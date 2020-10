Biografia de Bueno Hernany (SD), candidato a prefeito de Formosa

O Entorno Urgente segue divulgando a biografia dos candidatos a prefeito de Formosa.

QUEM É BUENO HERNANY?





Nascido em Formosa-GO, em 1977;

Criado nos Municípios de Formosa e Cabeceiras;

Filho de Pedro Antônio de Araujo (Guarda Municipal de Formosa, até seu falecimento em 2018) e Estefania Bueno (Costureira);

Irmão de Sérgio Bueno e Sinara Bueno;

Esposo de Kelly Bueno há 20 anos e Pai de Danutta Bueno;

Morou, estudou e trabalhou na zona rural, como ajudante de seu pai na roça e na carvoaria, até os 12 anos de idade na Região da Mata, Santa Rosa e Urucuia;

Estudou Colégio Estadual Maestro Miguel Affiune em Formosa da 5º série ao 4º ano de magistério;

Formado em Magistério;

Trabalhou até 1999 nas atividades de: engraxate, feirante, vendedor de picolé, mecânico de bicicleta, na oficina de lanternagem e pintura, como representante comercial, ator de teatro, professor e bancário;

Graduado em Filosofia;

Pós-graduado em Ética;

Policial Militar do Estado de Goiás desde 1999, atualmente tem a patente de Sargento;

Especialista em Articulações Institucionais, Gestão de Políticas Integradas de Segurança Pública, Projetos, Convênios e Contratos;

Possui diversos cursos nas áreas de Segurança Pública Operacional e de Gestão e Governança;

Faz parte da Sociedade de São Vicente de Paulo-SSVP, desde 1995, movimento social cristão que tem por objeto promover, através da caridade, oportunidades às famílias assistidas (vicentinos). Na SSVP, atuou em diversos cargos de sua diretoria, desenvolvendo e auxiliando nos projetos sociais;

Trabalhou 03 anos na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na equipe de representação do Estado de Goiás no desenvolvimento de políticas para integrar a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE;

Trabalhou 08 anos no Ministério da Justiça, época que o estado de Goiás mais recebeu recursos do Governo Federal para aplicação na Segurança Pública do Estado e dos Municípios. Nesta ocasião, articulou vários projetos de Segurança Pública para o município de Formosa. Por exemplo:

Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM;

Mobiliários, computadores, videomonitoramento com 28 câmaras, monitores especializados para vídeo monitoramento para a segurança pública municipal;

Implantação e estruturação da Guarda Municipal com formação, bolsa formação para os Guardas Municipais, kit completo de uniforme, armas de condutividade elétrica e munições reserva;

Telecentro (diversos computadores, sistemas de áudio e vídeo para reuniões);

Mais de 20 viaturas entre carros e motos;

Van com videomonitoramento móvel, com acesso ao sistema INFOSEG do Ministério da Justiça;

Emendas parlamentares para o reaparelhamento da PM, BM e GM;

Cursos para aperfeiçoamento e formação continuada dos Servidores de Segurança Pública;

Curso de Inteligência de Segurança Pública.





Trabalhou dois anos como Assessor do Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, ocasião que articulou e executou projetos em especial na assessoria das Secretarias Municipais de Segurança Pública, Implantação e Implementação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal – GGIM e Implantação e Formação de Guardas Civis Municiais;

Articulou diversas emendas parlamentares para o Estado de Goiás, com destaque de investimentos para Formosa:

R$ 1.000.000,00 para obras no Lar São Vicente de Paulo;

R$ 150.000,00 para aquisição de uma viatura e unidade de canil da PM;

R$ 250.000,000 para aquisição de um micro-ônibus para o Corpo de Bombeiro, para transporte de tropa e para desenvolverem seus projetos sociais com crianças em estado de vulnerabilidade social;

Articulou com Oscar Niemeyer um de seus últimos projetos arquitetônicos religiosos: uma capela para Formosa;

Emenda parlamentar para a saúde, tratamento e prevenção do Covid-19 em Formosa;

Recursos para a Agricultura Familiar da região de Formosa;

Rede de Rádio Integrada entre Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal;





Foi Secretário Executivo do Conselho Nacional de Gestores e Secretários Municipais de Segurança Púbica;

Possui diversas Medalhas de Mérito Profissional, elogios e títulos de cidadão de municípios e estados brasileiros, obtidos na época que trabalhou com implantação e implementação de diversas políticas públicas de segurança no país através do Ministério da Justiça;

Se destaca pelo espírito público;

É conhecido por onde passou como embaixador do Estado de Goiás, porque está sempre defendendo os interesses do estado e captando recursos para a melhoria do serviço público;

Outro ponto forte de sua identidade é a alta capacidade de articulação, integração e cooperação que faz entre Município, Estado, Governo Federal e sociedade civil;

Acredita que para ter uma Segurança Pública de qualidade é necessário investimento nos ciclos de segurança pública, justiça criminal e prevenção primária, com valorização de ações transversais com políticas públicas que reduzirão e controlarão os indicadores de violência e criminalidade;

Acredita que o investimento no fortalecimento da família e educação poderão repaginar o cenário político no município, estado e país, logo, trabalha para que isso ocorra;

Seu conceito político é aquele descrito no livro, “A República”, de Platão: uma cidade onde os interesses públicos estão sempre à frente dos particulares;

Acredita que a amizade verdadeira é uma das maiores conquistas e sinônimo de sucesso;

Enfim, resume sua vida em muito trabalho, superação e esperança de dias melhores para todos, principalmente para aqueles que não têm oportunidades. Acredita que isso só ocorrerá através de uma política séria e honesta, com gestores qualificados e comprometidos com o bem comum.