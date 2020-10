O que dizem os candidatos que participaram do debate na 92fm

Na manhã desta sexta-feira (23), os candidatos a prefeito de Formosa, debateram assuntos e defenderam ideias no Debate da 92 FM que aconteceu na Faculdade IESGO. Os candidatos Gustavo Marques e Wenner Patrick não participaram. A audiência nas redes sociais atingiram o pico de mais de 750 visualizações simultâneas. No rádio o debate também foi transmitido.





Confira os textos reproduzidos pelos candidatos:

Paulinho de Araújo - 11

Candidato que foge do debate não merece a confiança da nossa gente. Candidato que ataca injustamente o concorrente e não consegue apresentar um bom plano de governo não pode assumir a prefeitura de Formosa. O povo quer verdade. O povo quer participar. O povo quer AVANÇAR.

Nós vencemos esse debate! Saímos na frente, com propostas coerentes e alinhadas com a vontade da população. Apresentamos ideias, solução para os problemas e tudo isso com RESPEITO.

Vamos continuar avançando, porque essa é a vontade das pessoas.

A assessoria de imprensa do candidato também enviou para o Entorno Urgente um release:

A vitória de Paulinho

Paulinho foi o grande vencedor do debate de hoje, realizado no auditório das faculdades IESGO e transmitido pela 92 FM. Ele falou como administrador, e não como político. Demonstrou conhecer os problemas da cidade e saber como resolvê-los: “Da educação à infraestrutura, do meio ambiente à segurança: nós estudamos todas as áreas e encontramos as melhores soluções”.





Conhecedor das dificuldades que encontrará pela frente, Paulinho reforçou a importância de se cercar de excelentes equipes: “Vamos colocar no governo apenas pessoas capacitadas, pessoas muito técnicas. Ninguém governa sozinho. É um trabalho de equipe”, resumiu o candidato pelo PP, cuja chapa é completada pelo vice Itamar Barreto, que já foi prefeito da cidade.

O grande desejo de Paulinho é ver o crescimento de Formosa, mas um crescimento sustentável e verdadeiro: “Tenho compromisso total com a população, com os meus eleitores, e não vou decepcionar. E quem me conhece, sabe muito bem, que a honestidade e a transparência são fundamentais para mim. Vou pelo que é certo. Se não é certo, não é comigo”.

Seus compromissos assumidos no debate envolveram desde uma estruturação completa dos transportes públicos da cidade – uma área que está um caos e penalizando muito a população – , até a valorização e melhoria de salários da Guarda Municipal, passando pela educação básica: “Além das reformas necessárias na nossa educação, não vou esquecer de coisas também muito importantes, como dar para as nossas crianças material escolar, uniformes, tênis, mochilas, para que possam estudar com dignidade”.

Movido por um desejo de melhorar a cidade e não fazer carreira política, Paulinho afirmou que fará “um governo de primeira, voltado para o crescimento de Formosa. Um governo para ficar na história”. Para saber mais sobre as propostas de Paulinho, acesse seu site oficial: www.paulinho11.com.br, e também suas redes sociais, tais como Instagram e Facebook.





Bueno Hernany - 77

O homem disparou!

Mais uma vez ficou claro de que lado está a verdade.

Bueno Hernany mostrou que veio para fazer a diferença e ao longo de todo o debate se posicionou de maneira clara e assertiva diante dos problemas que assolam nossa cidade há anos.

Ele se consolidou como a melhor alternativa contrária à velha política, que aliás, parte dela sequer, compareceu ao debate. Uma clara demonstração de desrespeito e desprezo pelo eleitorado formosense.

Por isso, a reação do público foi imediata:

no dia 15 de novembro é BUENO HERNANY e RAMOS SOMAR 77!

Jorge Antonini - 13

O debate de hoje, promovido pela rádio 92 FM, foi muito importante, pois tive a oportunidade de reafirmar e defender as minhas propostas para a administração de Formosa, a partir de janeiro de 2021.

Esta discussão é necessária para elevarmos o nível da campanha e reafirmarmos, de forma transparente e pública, o que nós queremos e vamos fazer!

Assim, a população poderá ter parâmetros para tomar sua decisão, de forma clara e consciente. Infelizmente, nem todos os candidatos participaram, sendo um ato de desconsideração com a população de Formosa.

Me coloco sempre a disposição, pois acredito que o nosso projeto foi construido com muita seriedade e amor para com Formosa e seu povo. Obrigado a todos e a todas que nos acompanham e acreditam em uma Formosa melhor!





Esses foram os textos publicados nas páginas dos candidatos. O post foi retirado do link disponível no Divulgacand.