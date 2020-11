Biografia de Capitão Cícero (PRTB), candidato a prefeito de Formosa

O Entorno Urgente segue divulgando a biografia dos candidatos a prefeito de Formosa.

Capitão Cícero Jacinto é candidato a Prefeito na cidade de Formosa pelo PRTB (28), partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Cícero foi a ele subordinado no Exército quando da sua passagem pelo Paraná.





Capitão Cícero tem a seguinte formação acadêmica:





▪️Bacharel em Administração (UFPA).

▪️Graduado em Logística Militar (EsIE).

▪️Especialista em Logística Militar (EsIE).

▪️Especialista em Recursos Humanos (Univel).

▪️Especialista em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV).

▪️Mestre em Gestão Pública (UnB).





E a seguinte experiência profissional:





▪️Capitão do Exercíto Brasileiro.

▪️Professor universitário e coordenador do curso de Administração da IESGO.

▪️Auditor de Controle Interno do Exército Brasileiro.

▪️Instrutor na Brazilian Army Comission em Washington, EUA (2013).





Como auditor do Exército, Cícero chegou a auditar processos cujo montante financeiro excede a arrecadação anual do município de Formosa. Como professor universitário, fez visitas técnicas com seus alunos a cidades como Buenos Aires, para conhecer seu urbanismo, e Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, para conhecer a gestão desta grande multinacional.





Além disso, Cícero é casado, pai de três filhos, residente em Formosa há mais de 12 anos e cristão presbiteriano.