Carreata de Paulinho Araújo vai às ruas neste sábado (24)

A CARREATA FOI ADIADA, DATA SERÁ DIVULGADA POSTERIORMENTE!

O candidato a prefeito de Formosa, Paulo Araújo (PP), faz sua primeira carreata desta campanha. Com início às 17 horas, ela tem concentração próximo ao Colégio Militar, na saída para Planaltina (GO).

Nas redes, ele convidou “Será às 17h, neste sábado, com concentração no Colégio Militar. Nossa primeira carreata! Vamos espalhar a onda azul por Formosa”, disse.





(Com informação do release do candidato)