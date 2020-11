Paulinho Araújo caminha pela Avenida Brasília

O candidato a prefeito de Formosa, Paulinho Araújo (PP), caminhou pela Avenida Brasília, na tarde desta quinta-feira (29).





Paulinho Araújo pediu votos e posou para as fotos. O candidato entrou no comércio e conversou com comerciantes e moradores.





Na manhã, Paulinho já tinha percorrido o Bairro Bela Vista.

Via assessoria do candidato