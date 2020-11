Bueno Hernany: Já disseram que eu jamais teria condições de ser candidato.

Já disseram que eu jamais teria condições de ser candidato.





Já disseram que se eu conseguisse ser candidato, seria impugnado.





Já disseram que seu eu não fosse impugnado, seria o último colocado.





Agora que estou em segundo lugar, dizem que é fraude.





Já disseram que não sou policial.





Já disseram que não moro na cidade.





Já disseram que eu não trabalhei por dois anos no governo Bolsonaro.





Já disseram até que eu quero transformar Formosa na Venezuela.





E nesses dias que faltam até a eleição, ainda vão dizer muita coisa.





Não faz mal.





Tenho no Senhor meu refúgio e minha habitação. Não temo mal algum.





Nem o laço do passarinheiro. Nem a peste perniciosa. Nem o terror da noite nem a seta que voa de dia.





Nem o leão e nem a cobra.





Eu não serei atingido.





Cada dia somos mais! Mais pessoas dispostas a escrever uma nova história alicerçada no bem comum e no serviço ao próximo.





As ofensas, as infâmias e as trapaças não se sustentam diante do movimento histórico de renovação que o povo de Formosa está protagonizando.





Não dá mais pra adiar. A hora da mudança chegou.





Já estamos vacinados contra os métodos da velha política.





Onde houver ódio, responderemos com amor.





Onde a mentira caminha, a verdade chega a galope.





Faltam apenas 17 dias para retomarmos as rédeas do nosso futuro.





Tudo mudou. Formosa também vai mudar.