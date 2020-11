Wenner faz compromisso com a educação

O candidato Wenner Patrick (avante) enviou texto para pessoas ligadas à educação

Prezadas(os) professores e diretores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Formosa, acredito que a Gestão Democrática é um pilar fundamental para a construção de uma Educação com autonomia pedagógica. Não há como imaginar desenvolvimento da cidade sem que haja investimentos para o avanço na defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Por esse motivo, diante das demandas educacionais de Formosa, é nosso compromisso valorizar os profissionais da Educação, garantir a gestão democrática no ambiente escolar (inclusive para escolha de seus diretores e vices) e o piso salarial do Magistério.

Sou professor e, como tal, tenho compromisso com uma educação de qualidade, o que passa pela democracia como base de sustentação de sua composição e de suas estruturas. Ser educador é formar cidadãos plenos de direitos e deveres, por isso reitero meu compromisso com a gestão democrática.

Peço o seu apoio para juntos construirmos um novo caminho para nossa Educação.

Com informações da assessoria do candidato