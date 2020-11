Paulinho de Araújo caminha no Parque Lago ao lado do deputado Adriano do Baldy

O candidato a prefeito de Formosa, Paulinho Araújo (PP), caminhou ao lado do deputado federal Adriano do Baldy (PP), na tarde desta quarta-feira (28), no Parque Lago.









A concentração aconteceu próximo ao posto da Saída Sul. Às 17 horas a caminhada saiu pelas ruas pedindo votos.









Durante o trajeto o candidato do Progressistas mostrou os buracos e a falta de infraestrutura no bairro. Realizou compromissos e posou para fotos com eleitores. Junto com o deputado federal Adriano do Baldy discutiu melhorias na localidade.









À noite, participou de encontro de lideranças da candidata a vereadora, Cátia Rodrigues (PSD), na sede do comitê.

Com informações da assessoria do candidato