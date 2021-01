Formosa pode ter 28 cargos com vencimentos de secretário com R$ 8.462,53 de remuneração

O prefeito Gustavo Marques enviou para Câmara nos últimos dias de 2020, a lei n. 610 no dia 29 de dezembro de 2020. São 28 cargos que podem receber a mesma remuneração do secretário municipal.





O projeto discutiu a Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Formosa/GO e dá outras providências. O projeto de lei foi aprovado na Câmara de Formosa e foi sancionado pelo prefeito Gustavo Marques.





Cada cargo recebe R$ 8.462,53 como remuneração. Poderão ser 16 secretários municipais, 1 Chefe de Gabinete do Prefeito, 1 Procurador Geral do Município, 6 Superintendentes do Executivo, 1 Assessor Especial do Prefeito, 1 Gestor e Ordenador de Despesa, 1 Superintendente Executivo de Documentação e Legislação e 1 Superintendente Executivo da UPA.





Além desses existem 35 vagas para assessor especial I recebendo R$ 2.900,00; 81 vagas para assessor especial II recebendo R$ 2.600,00 cada; 130 vagas para assessor especial III recebendo R$ 1.600,00 cada e 102 vagas para assessor especial IV recebendo 1.100,00 cada.





Na Coletiva de Imprensa realizada na noite desta terça-feira (12), foram divulgados 15 nomes dos 28, que a lei enviada pelo prefeito Gustavo Marques permite.





O quantitativo é o que foi autorizado pela lei, não o que necessariamente já está contratado.





Confira o projeto de lei, clique aqui.









Nomes do secretariado, divulgados pela Rádio Lance:

Gabinete do Prefeito;

Ana Paula Magalhães

Secretaria Municipal de Governo;

Antonio de Freitas Júnior

Secretaria Municipal da Fazenda;

André Franzol

Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos;

Antonio Pimentel

Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Ian Thomé

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;

Caburé

Secretaria Municipal de Transparência, Fiscalização e Controle;

Natulino

Procuradoria Geral do Município;

À definir

Secretaria Municipal de Saúde;

Breno Miranda

Secretaria Municipal de Educação;

Sizelia Abreu

Secretaria Municipal de Obras;

Elmon Abadio

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

Caroline Marques

Secretaria Municipal de Agricultura;

À definir

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;

À definir

Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e Iluminação Pública;

Trela

Secretaria Municipal de Parques e Jardins;

Sérgio Spindola

Secretaria Municipal de Transportes;

Cassio Marins

Assessor Especial do Gabinete do Prefeito;

Agnaldo Vieira

Instituto de Previdência – FORMOSAPREVI

À definir