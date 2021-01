PCGO soluciona caso do assassinato de Fabiano Rabelo

FABIANO RABELO MENDONÇA foi encontrado sem vida nas proximidades da Rua J no Setor Nordeste, na descida do Bar da Amanda, nas redondezas do Frigorífico. O encontro do corpo da vítima teria se dado por volta das 06:00 horas do dia 06 do mês de dezembro do ano de 2.020, na cidade de Formosa.





Após o comparecimento da PM ao local, foi acionada a Polícia Técnico Científica, a equipe de papiloscopia da PCGO e o Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa. Desde então tem sido incessante os trabalhos investigativos na busca da identificação dos suspeitos e esclarecimento das circunstâncias do crime.





Constatou-se que FABIANO RABELO MENDONÇA teve sua vida brutalmente ceifada. A vítima foi torturada em vida, apresentando ao menos 15 (quinze) feridas de arma branca sem nenhuma letalidade potencial. Crê-se que os autores utilizaram tal mecanismo para infligir sofrimento à ele de forma a obter alguma informação valiosa, como a senha de cartão de crédito.





Através de extenso trabalho investigativo e da constante troca de informações com a PM e demais instituições o GIH logrou êxito em esclarecer as circunstâncias do crime e sua autoria aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2.020.





Já aos 16 dias do mês foi feita a representação pela prisão preventiva de um dos autores e internação provisória do adolescente envolvido. Após rápido parecer positivo do Ministério Público os pedidos realizados pela autoridade policial foram prontamente acatados pelo Poder Judiciário. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2.020 foram deferidas todas as medidas solicitas.





Desde então tem sido incessante os trabalhos na tentativa de realizar a prisão dos envolvidos. Na tarde do dia de hoje (07/01/2021) em operação conjunta entre a PCGO e a PCDF foi possível realizar a prisão do autor do bárbaro crime. O adolescente envolvido também foi apreendido em razão da prática do ato infracional.





O inquérito policial já se encontra finalizado e será prontamente encaminhado ao Poder Judiciário para que o Ministério Público promova a responsabilização dos autores.

Com informações do Grupo de Investigação de Homicídios da PCGO, em Formosa.