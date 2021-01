Recapeamento, urbanização e criação de Parque no Josefa Gomes já era projeto de Itamar Barreto

A gestão do prefeito Itamar Barreto na Prefeitura de Formosa já tinha projeto de revitalização das vias, urbanização do Córrego Josefa Gomes e a construção de um inédito Parque da Cidade com playground, entradas de acesso, lago com pista para caminhadas, quadras poliesportivas, lanchonetes, áreas de lazer e convivência.





Na Lagoa Feia, era previsto a construção de uma praia e remodelação dos quiosques, também seria criada em toda sua orla pista para caminhadas.