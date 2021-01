"Justiça por Fabiano" movimento clama por respostas

Moradores de Formosa estão indo para as redes clamar por justiça e pela elucidação do assassinato do professor Fabiano Rabelo, em Formosa.





O movimento pede que as autoridades investigue e puna os responsáveis pela morte do jovem professor, que aconteceu no domingo, 6 de dezembro.





Infelizmente amanhã fará um mês que perdermos nosso amigo Fabiano! Resolvi fazer uma lista de transmissão para que juntos possamos encher nossas redes sociais pedindo Justiça pelo nosso amigo. Infelizmente não temos nenhum parecer esclarecendo essa crueldade realizada no último dia 06/12/2020. Porque tanto silêncio? Quem foi capaz de tal crueldade? Indagações vem a todo momento em mente e não temos nenhuma resposta da justiça. 😞 Caso você queira fazer parte desse movimento, ajude postando algo sobre essa brutalidade amanhã em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, onde acha que possa ter visibilidade. Juntos seremos imbatíveis! Não teremos nosso amigo de volta 😭, mas estaremos tentando fazer algo por ele! Grata, Márcia Mônica 🙏

Mensagem compartilhada nas redes.