Vacinômetro: "Imuniza Formosa" já aplicou 14.833 doses contra Covid

A Prefeitura de Formosa informou que já aplicou 14.833 doses contra a Covid. Os dados referem a dose 1 e dose 2.





Do total de 22.490 doses recebidas (15.370 da primeira dose e 7.120 da segunda dose) já foram aplicadas 14.833 doses (10.970 da primeira dose e 3.863 da segunda dose). A diferença entre o total recebido e aplicado é que o Ministério da Saúde recomenda que os municípios no momento de aplicação da primeira dose, guarde a segunda dose, para evitar a falta do imunizante. Enquanto o intervalo para a segunda dose da Coronavac é de três semanas, o intervalo da Oxford/Astra-Zeneca é de três meses.





A partir desta terça-feira (27), pessoas acima de 62 anos já podem ir nos pontos de vacinação receber o imunizante. Confira os locais: