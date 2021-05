Os Idosos e Profissionais da Saúde devem levar: Documentos pessoais, Cartão de vacina e Carteirinha do SUS.







Saiba mais, clique aqui. Nesta terça-feira (18), também inicia a aplicação para as pessoas com comorbidades.

Quem ainda não tiver imunizado com a segunda dose da vacina Coronavac e já puder tomar o imunizante, deve procurar o Drive-thru do Estacionamento do Estádio Diogão ou a Unidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia das 8h às 17 horas.