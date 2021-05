A Prefeitura de Formosa vai iniciar a campanha de vacinação das pessoas com comorbidades. Será seguido o Programa Nacional de Imunização.

A partir da terça-feira, das 8h às 17 horas serão aplicados na Unidade Básica de Saúde do Bairro Formosinha e Unidade Básica de Saúde do Vila Carolina.

A partir da quarta-feira (19), também será aplicada a vacina no drive-thru do estacionamento do Estádio Diogão.

Confira a lista: