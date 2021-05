A Prefeitura de Formosa divulgou que a espera acabou! A vacina coronavac chegou no município e a partir desta terça-feira (11), quem estava esperando para tomar a segunda dose do imunizante já pode ir na Unidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia.

O horário de vacinação é das 8h às 17 horas.

Os distritos também vão receber ter vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. Na quarta-feira (12) será no Distrito de Santa Rosa, na quinta-feira (13), será no Distrito de JK e na sexta-feira (14), no Distrito do Bezerra. A vacinação vai acontecer das 9h às 17h.

Deve levar documentos pessoais, cartão de vacina e a carteira do SUS.