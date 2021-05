A Prefeitura de Formosa divulgou o calendário que serão aplicadas as doses da vacina contra a covid-19 nas Unidade Básica de Saúde dos distritos.

As doses são para pessoas com idade a partir de 60 anos. Na quarta-feira (12) será no Distrito de Santa Rosa, na quinta-feira (13), será no Distrito de JK e na sexta-feira (14), no Distrito do Bezerra. A vacinação vai acontecer das 9h às 17h.

Deve levar documentos pessoais, cartão de vacina e a carteira do SUS.

No último vacinômetro, Formosa alcançou 19.941 doses aplicadas, sendo 13.942 da primeira dose e 5.999 na segunda dose.