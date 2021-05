O prefeito Gustavo Marques lançou nas suas redes sociais o vídeo mostrando como ficou o trabalho do micro revestimento no Distrito do JK. A frente de trabalho composta por operação tapa-buraco, limpeza e micro revestimento já tinha passado no Distrito de Santa Rosa. Agora, segue para o Distrito do Bezerra.

Ao lado de vereadores da base do Governo, no distrito do JK, o prefeito Gustavo Marques pontuou que está cumprindo as suas promessas

“Estamos cumprindo mais um compromisso feito. Que em todos os três distritos, eles seriam atendidos com tapa-buracos, limpeza e micro revestimento. Estamos no JK, terminando o micro revestimento e o tapa-buracos e estamos indo para o Bezerra”, revelou.

Em breve, essa frente de trabalho vai estar na cidade “Logo, logo, estaremos com força total na cidade. Os nossos vereadores estão empenhados para que possamos fazer o melhor trabalho possível e que o benefício chegue na porta da população", disse.