Ocorreu nesta quinta-feira (13), o lançamento das obras de adequação e duplicação da travessia urbana do Distrito JK. Serão 1,6km de duplicação que além de melhorar o trânsito na passagem pelo distrito JK, trará mais segurança e salvará vidas.





Segundo o superintendente regional do DNIT, Volnei Vieira, até o fim de 2021 a obra estará concluída. Ele destacou que o projeto facilitará não apenas a passagem dos veículos, mas também permitirá aos moradores entrar na cidade com mais segurança, facilitando também a parada de visitantes e caminhoneiros que costumam fazer refeições no Distrito.





O prefeito Gustavo Marques afirmou agradeceu "Estamos aqui para trazer à população um retorno da confiança que depositaram em nós. Não é só uma duplicação de retorno, e sim algo para a segurança das pessoas", disse. Ele agradeceu os vereadores de base pelo empenho e parceria que tem feito, fortalecendo a voz do prefeito nas articulações junto ao governo federal. Agradeceu também ao deputado José Nelto, que, segundo ele, tem feito por Formosa um trabalho sem igual. Gustavo ainda afirmou: "Nossos olhos estão muito voltados aos distritos por saber que essas regiões tem sido negligenciadas pelo poder público há muito tempo. A população dos distritos merece nossa atenção. Minha escolha foi inverter: primeiro trazer a usina de micro revestimento para os distritos. Em breve estaremos novamente no JK para reforma do posto de saúde, trazer academia e outros benefícios".





O Deputado José Nelton mencionou Dona Gesa, moradora do JK e que há décadas luta pelo Distrito, como uma das destinatárias da benfeitoria em nome de todos os moradores, onde ela confirmou que já viu muita morte acontecer nesse retorno. O deputado ainda disse que "Formosa jamais esperava ver o que está vendo, pois há seriedade hoje no comando do município e há seriedade também no governo de Goiás. O prefeito está fazendo um trabalho pioneiro na recuperação de estradas nos distritos e zona rural, e tem sempre intervindo atraindo a visibilidade dos governos Federal e Estadual para Formosa", encerrou.