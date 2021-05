Na foto e vídeo dá para ver o sinal do pneu que transitou no micro revestimento fresco, deixando as marcas. A via encontra interrompida com contenção de bloqueio.



A mesma frente de trabalho da Prefeitura de Formosa passou pelo Distrito de Santa Rosa e pelo do JK e não teve esse problema. O micro revestimento beneficia toda a população. Quando um morador presenciar destruição deve coibir o infrator de causar. A fiscalização deve ser de todos.





A frente de trabalho que está trabalhando no Distrito do Bezerra constatou nesta quarta-feira (12), que um condutor danificou um trecho do trabalho de recuperação asfáltica no Distrito.