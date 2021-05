A Festa do Divino Espírito Santo inicia na próxima sexta-feira (14). A festa mais tradicional do município se encerra no domingo (23). Para participar da missa presencialmente será necessário fazer agendamento.

Várias casas já começaram a se enfeitadas como forma de homenagem.





Agendamento

O agendamento para a Santa Missa e Novena do Divino Espírito Santo será disponibilizado na manhã de cada dia da novena.

Poderá ser feito por SITE (clique aqui); Aplicativo clique (android) (apple store) ou Secretaria Paroquial.





Campanha Devotos em Ação

A campanha vai levar alimentos e agasalhos a quem mais precisa. O ponto de arrecadação é o Divinódromo e acontece das 8h às 17 horas.





CALENDÁRIO

14/05: 04h - Alvorada Automotiva saindo da Catedral

18h - Levante do Mastro na Praça da Catedral

14/05 à 23/05: 07h15 - Santa Missa | 18h30 - Terço

19h - Novena e Santa Missa

21/05: 20h - Programação da Folia da Roça

22/05: 07h - Santa Missa, após a Missa giro Automotivo com Ex-festeiros, saindo da catedral e passando pelos setores de nossa cidade

17h45 - Programação da Folia da Roça

19h - Santa Missa e Vigília de Pentecostes

23/05 Pentecostes: 09h - Santa Missa e entrega da Folia da Roça

07h, 17h e 19h - Santa Missa de Pentecostes