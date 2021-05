Drive-thru de vacinação da Prefeitura de Formosa inicia operações no Estádio Diogão

A Prefeitura de Formosa iniciou a vacinação contra a Covid-19, de pessoas com 60 anos ou mais. Agora, também disponível em modo drive-thru, instalado no estacionamento do Estádio Diogão. A ação vai diminuir a aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde. O drive-thru funciona das 18 às 22 horas.





A partir de 4 de maio, pessoas com mais de 60 anos podem se vacinar nas Unidades Básica de Saúde do Bairro Formosinha e da Vila Carolina. Para a segunda dose é a Unidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia.





Para o atendimento deve levar documentos pessoais: Identidade, Carteirinha do SUS e o Cartão de vacina.