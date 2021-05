A Prefeitura de Formosa vai abrir o drive-thru no sábado (8), para idosos e profissionais de saúde que forem tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. O horário será das 13:30 até às 18:30 e o vacinado deve portar documentos pessoais, cartão de vacina e carteirinha do SUS.





O drive-thru fica no estacionamento do Estádio Diogão. A campanha acontece neste sábado (8) e é para a segunda dose. A iniciativa, que já vem sendo tomada, busca diminuir a aglomeração nas Unidades Básica de Saúde.





Calendário de vacinação

Pessoas com 60 anos já podem se vacinar na UBS da Formosinha e da Vila Carolina. Se for a segunda dose é na UBS do Jardim Califórnia. O drive-thru deste sábado vai ajudar quem ainda não pode comparecer à UBS.





No vacinômetro, divulgado pela Prefeitura de Formosa, já foram aplicadas 19.464 doses, sendo 13.835 na primeira dose e 5.629 na segunda dose.