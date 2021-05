O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, foi em Brasília, nesta quinta-feira (20), para uma reunião com representantes do Exército Brasileiro. Gustavo foi buscar apoio para solucionar os problemas ambientais da Lagoa Feia, patrimônio ambiental do município.A Lagoa Feia divide o bairro Village e uma área de 125 mil hectares do Exército Brasileiro. Ponto turístico da cidade, o local tem recebido poluição e assoreamento. O local possui bares, restaurantes e o lazer aquático tem crescido na região.Segundo informações, o Exército recebeu a comitiva e assumiu o compromisso de levantar dados sobre a situação atual. O projeto é para recuperar e criar alternativas para compensação do uso da área, que foi desapropriada pela União para a criação do Campo de Instrução de Formosa, pelo Exército. Lá está abrigado o Forte Santa Bárbara.Junto com Gustavo Marques, estava o deputado federal José Nelto, o secretário de Indústria e Comércio, José Vitti; o secretário de Governo, Ernesto Roller. O general de Brigada, Paulo Alípio Branco Valença, diretor de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, representou o Exército na reunião.