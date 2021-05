Pessoas com deficiência permanente com laudo e sem cadastro no BPC também serão vacinadas.





A partir de segunda-feira (24) , a Prefeitura de Formosa dará início a vacinação da COVID-19 para pessoas com comorbidades de 18 anos acima, com o laudo médico, e também pessoas com deficiência permanente com laudo e sem cadastro no BPC.A pessoa que for vacinar, deve levar os documentos pessoais.

Locais e horário:

1ª dose

- UNIDADE 01 - Bairro Formosinha

- UNIDADE 15 - Vila Carolina

Horário: Segunda a sexta, a partir das 8 horas.









(Lembre de levar: Documentos que comprovem a comorbidade, Documentos pessoais, Cartão de vacina, e Carteirinha do SUS) Confira a lista de comorbidades: