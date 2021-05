Logo após colocar a moto na via, um carro seguia no mesmo sentido, colidiu com ela. O motorista do carro tentou freiar mas não conseguiu, ocasionando a colisão, que fez o vendedor parar de gravar para socorrer à vítima.



Segundo a Globo, a mulher foi socorrida por uma Unidade Móvel de Emergência.



O episódio fez surgir a vaquinha solidária para contribuir com a recuperação e o conserto da motocicleta da Fernanda.



Até a noite desta quarta-feira (27), já tinha 54 apoiadores e o valor arrecadado chegava em R$ 1.755,00. Os apoiadores mandavam mensagem de força para a recuperação da dona da moto “Agradecemos ao Senhor pela a sua vida! Força que Deus abençoe!”, disse um doador que não quis se identificar. Orações também estão sendo feitas “Fernanda, estou orando por você! Vai dar tudo certo”, disse outro.



Para doar na vaquinha “Ajuda a moça do acidente de moto”, acesse esse link.

A mulher que foi atropelada em Formosa, segundos após deixar a concessionária com uma moto zero, está repercutindo no Brasil todo. Contemplada em um consórcio de uma moto nova, imagens gravadas pelo vendedor do estabelecimento mostra a estreia da Biz de 110 cilindradas que a mulher ganhou através do consórcio.