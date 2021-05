Aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), na Barragem do Rio Paranã, a assinatura de Ordem de Serviço para a reforma da Barragem do Rio Paranã, zona rural de Formosa.Na ocasião também foram entregues títulos de regularização fundiária de moradores locais.A obra trata da revitalização, drenagem, aterro, vertedouro e outros serviços de manutenção que garantem a segurança e previnem acidentes, além do aumento da eficiência no controle de irrigação de toda a região, beneficiando a zona rural dos municípios de Formosa, São João da Aliança e Flores de Goiás.As obras serão realizadas pela PENTAG engenharia LTDA. O valor total da obra de recuperação da barragem do Paranã está orçado em quase R$ 6 milhões de reais. O término da obra está previsto para o dia 30 de maio de 2022.O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, esteve na solenidade e elogiou o governador. Um agricultor da região presenteou o prefeito Gustavo e sua esposa Caroline com um mamão colhido na região.