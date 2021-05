Câmeras de monitoramento do posto de combustível próximo do Córrego, mostraram que o veículo rompe a barra de proteção e cai no Córrego. O veículo estava com bastante velocidade.Imagens do carro submerso no córrego ganharam as redes sociais de Formosa.Informações da Aline Tavares da For UP 92 FM, que entrevistou o condutor, estavam no veículo cinco pessoas. O condutor disse que o carro não afundou de uma vez e deu a oportunidade dos passageiros saírem do local. Apesar da gravidade, ninguém saiu lesionado do incidente.O condutor se responsabilizou por arcar com os prejuízos. As retenções na calçada foram danificadas.