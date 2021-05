A operação quer acabar com a aglomeração que não cumpre as medidas sanitárias e impedir que os casos de coronavírus se espalhem no município. No Boletim Epidemiológico de 29/05/2021 a ocupação dos leitos de UTI no Hospital Regional de Formosa estava em 100%, já são 179 óbitos e 6 óbitos suspeitos em investigação. A ocupação de leitos da enfermaria estava em 46,1%





A operação de fiscalização composta pela Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal flagrou festa, descumprindo os protocolos sanitários, sem distanciamento social e sem uso de máscara no Setor Santa Bárbara na noite deste sábado (29).Na festa, em uma casa, o proprietário foi autuado e o Conselho Tutelar acionado por causa de menores de idade no local.