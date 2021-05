⚠️ ATENÇÃO! ⚠️

Permaneceremos FECHADOS para segurança de todos e em virtude do aumento de casos confirmados de COVID-19 entre servidores da Prefeitura Municipal de Formosa (Centro Administrativo, Secretaria de Obras e Secretaria de Educação)

Não estaremos fazendo atendimento ao Público no período de 31 de maio a 04 de junho de 2021.

Todos os outros departamentos e Secretarias que não estão localizados na Praça Rui Barbosa estarão funcionando normalmente!

#ReconstruindoNossaCidade #FormosaGoias

A Prefeitura de Formosa decidiu permanecer fechada para evitar a transmissão do covid-19. Os casos confirmados de covid-19 entre servidores da Prefeitura no Centro Administrativo, na secretaria de Educação e secretaria de Obras cresceu e fez a Prefeitura fechar o atendimento presencial.Durante esta segunda-feira (31) e sexta-feira (4), o atendimento dos serviços que são executados no Centro Administrativo da Prefeitura, secretaria de Educação e secretaria de Obras serão virtual. Os outros departamentos funcionam normalmente.Em nota, a Prefeitura disse que medida é para a segurança de todos. Confira a nota: