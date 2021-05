Lista e cronograma dos locais de vacinação

A Prefeitura de Formosa divulgou a lista para a vacina para os profissionais de educação. Confira os avisos.Levar caneta.Não se atrase nem perca o horário agendado para a sua Escola.Não será permitido trocar o local de vacinação, pois cada polo terá uma lista com os profissionais a serem vacinados.Dia 03 de junho não haverá vacinação devido ao feriado.Estagiários do IEL, por favor procurar a Secretaria de Educação.Aos profissionais do Ensino Superior (Faculdades, Pós graduação e outros) procurar o Núcleo de Vigilância Epidemiológica.Fonte: Prefeitura de Formosa