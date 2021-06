Galerias pluviais





No primeiro momento da campanha, a população será informada que o lixo reciclável será coletado no mesmo caminhão, mas que mesmo com a compactação do lixo o saco não se rasga. Num segundo momento, quando a população aderir à Coleta Seletiva, será colocado um caminhão específico para a coleta do lixo reciclável. Esta é a grande campanha que há muito tempo os formosenses tem solicitado para educação ambiental. Chegou a hora, ela se tornou real. Abrace esta causa e ajude a fazer uma Formosa mais limpa, consciente e bonita!

A Prefeitura de Formosa está lançando onas questões relacionadas à separação do lixo doméstico."Através desse programa serão realizadas diversas ações de Educação Ambiental, compreensão dos benefícios e vantagens decorrentes do manejo e destino correto dos resíduos produzidos", diz em nota a Prefeitura de Formosa.A população vai ser instruída sobre a, e sobreA Prefeitura de Formosa vê que além do impacto ambiental, a ação vai facilitar o trabalho dos coletores da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos - UTRS de Formosa e também os processos de reciclagem.também ajudará a conscientizar sobre o comportamento da população em relação ao descarte de resíduos em praças e outras vias públicas."Em recente limpeza de galerias pluviais realizada por inspeção robotizada se constatou que Formosa tem um alto índice de sujeira em seus bueiros, esgotos e galerias subterrâneas para escoamento de águas, causadas pela atitude que muitas pessoas tem em jogar lixo em espaço público fora dos locais apropriados. A consequência dessa atitude são os grandes alagamentos pela cidade em período de chuva", diz a Prefeitura.