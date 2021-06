A Prefeitura de Formosa emitiu nota informativa para os profissionais de Educação que trabalham em instituições de ensino superior e ensino técnico na tarde desta terça-feira (1).

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica, vinculado à secretaria municipal de Saúde, vai entrar em contato com os diretores para o agendamento da vacinação, no entanto, nessa primeira fase apenas profissionais do ensino fundamental e médio serão vacinados. A lista dos locais de vacinação. Confira a nota:

Confira a lista de vacinação, divulgada pela Prefeitura de Formosa nesta segunda-feira (31):

Lista e cronograma dos locais de vacinação

Fonte: Prefeitura de Formosa