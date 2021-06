Está acontecendo em Brasília-DF de domingo (30) até esta quarta-feira (2), o 1º Fórum das Capitais.Na manhã da segunda-feira (31) e na terça-feira (1), a Secretária de Turismo e Cultura de Formosa, Pâmella Miranda, esteve reunida no Ministério do Turismo e na Embratur juntamente com os 53 secretários de turismo de diversas localidades do país.O Fórum é promovido pela Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo – ANSEDITUR (Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo) e contou com a presença do Ministro do Turismo - Gilson Machado Neto, com o Presidente da Embratur - Carlos Brito, com o Presidente da ANSEDITUR e Secretário de Turismo de Canela-RS - Ângelo Sanches e com a Secretária de Estado de Turismo do DF - Vanessa Mendonça, que muito recepcionaram todos na nossa Capital Federal.Até esta quarta-feira (2) a ANSEDITUR, da qual Formosa é associada, busca novas estratégias e caminhos seguros para a retomada do turismo nacional.