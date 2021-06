Corpus Christi

O prefeito Gustavo Marques por meio do decreto 1.257/2021 decretou ponto facultativo na sexta-feira (4) em decorrência das comemorações alusivas à Corpus Christi.No decreto o art. 1º fixa “Fica declarado ponto facultativo nos órgãos públicos administrativos, internos do município de Formosa, os dias 03 e 04 de junho de 2021”O decreto foi assinado no dia 2 de junho de 2021.O dia de Corpus Christi se celebra na quinta-feira após o domingo de Pentecostes, que em Formosa, é o encerramento da Festa do Divino Espírito Santo. É para os cristãos uma festa eucarística para agradecer o sacramento da Eucaristia.O Estado de Goiás e o Distrito Federal também terão ponto facultativo no expediente.