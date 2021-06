Confira a lista:

A Prefeitura de Formosa divulgou na segunda-feira (31) a vacinação para os profissionais da Educação que iniciaria na terça-feira (1). Formosa entrou para um seleto grupo que estão vacinando a educação. O Distrito Federal, por exemplo, não iniciou a imunização desses profissionais.Nas redes sociais a população tem elogiado o atendimento prestado pela frente de trabalho que está imunizando os professores do município. “Merecido demais. Sem professores não há outra profissão” disse uma moradora. Outra comparou com a realidade de outros Estados “Parabéns. Os profissionais de Educação do DF não tem previsão para serem vacinados”, revelou.Na sexta-feira (4), as unidades escolares que serão atendidas serão as particulares.