O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), visitou a cidade de Formosa (GO), na manhã desta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi.Bolsonaro parou no Koch Natura, nas margens da BR-020 e fez fotos com ciclistas.De lá, seguiu para o centro da cidade, na Catedral Imaculada Conceição, onde participou da missa. Do lado de fora, moradores o esperaram para tirar fotos, o que causou aglomeração.O presidente também fez um passeio nos arredores do Salto do Itiquira, uma das maiores quedas livre da América Latina e um dos cartões postais do município.